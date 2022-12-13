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Білорусь залучить до "перевірки" армії одну з військових частин біля кордону з Україною

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Мінськ, Вівторок 13 грудня 2022 16:17
Білорусь залучить до "перевірки" армії одну з військових частин біля кордону з Україною Фото: Білорусь залучить до "перевірки" армії одну з військових частин біля кордону з Україною (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі в рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі. Що, безпосередньо, межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича.

"В рамках раптової перевірки армії однієї з військових частин поставлено завдання щодо прикриття об'єкта на південному кордоні", - заявив Вольфович.

За його словами, ця перевірка нібито "широкомасштабна", і насамперед вона пройде в частинах, що входять до комплекту сил негайного реагування. Зокрема, однією з яких є та, що знаходиться на півдні країни.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня у Білорусі почали раптову перевірку бойової готовності армії.

Дізнатися про те, чи є небезпека для України через такі маневри Білорусі - можна в нашому матеріалі за посиланням.

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