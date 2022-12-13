Данилов про угрозу из Беларуси: если кто-то к нам сунется, я ему не завидую

Украина в курсе совместных учений РФ и Беларуси у северных границ Украины, для ВСУ они не стали неожиданностью.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Действительно, сегодня там были учения. Мы знали, что они там будут происходить. Для нас это не было неожиданностью. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с Беларусью будут совершать те или иные акты агрессии", - отметил Данилов.
По его словам, Украина готовится к любому сценарию развития дальнейшей ситуации, и эта подготовка началась давно.
"Если кто-то сунется на нашу территорию, то я ему не завидую", - подытожил секретарь СНБО Украины.
Ранее сообщалось, что в Беларуси в рамках "внезапной проверки армии" объявили об отработке одной из воинских частей по прикрытию объекта на южном рубеже. Что непосредственно граничит с Украиной.
Также напомним, сегодня, 13 декабря, в Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности армии.
Узнать, есть ли опасность для Украины из-за таких маневров Беларуси - можно в нашем материале по ссылке.
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