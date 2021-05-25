Данилов о задержании Протасевича: белорусская власть перешла очередную "красную линию"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что белорусская власть перешла очередную "красную линию" в связи с задержанием оппозиционера Романа Протасевича . По его словам, решение посадить рейс самолета Ryanair могло привести к катастрофе.

Об этом Данилов написал в Facebook .

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - написал секретарь СНБО.

Он отметил, что решение посадить самолет Ryanair "было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко".

"Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофы", - добавил Данилов.