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У Байдена пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко

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Вашингтон, Вторник 25 мая 2021 08:35
У Байдена пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Это происходит на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Hill.

В беседе с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской Салливан заявил, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности.

Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.

Отметим, европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС.

РБК-Украина писало, что вчера мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики опровергли эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.

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