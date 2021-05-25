У Байдена пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко

США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Это происходит на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича .

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Hill .

В беседе с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской Салливан заявил, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности.

Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.