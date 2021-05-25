У Байдена пообещали привлечь к ответственности режим Лукашенко
США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности режим непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Это происходит на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Hill.
В беседе с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской Салливан заявил, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности.
Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.
Отметим, европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС.
РБК-Украина писало, что вчера мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики опровергли эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.