Данілов про затримання Протасевича: білоруська влада перейшла чергову "червону лінію"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що білоруська влада перейшла чергову "червону лінію" у зв'язку із затриманням опозиціонера Романа Протасевича . За його словами, рішення посадити рейс літака Ryanair могло призвести до катастрофи.

Про це Данілов написав у Facebook .

"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську - це відвертий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді", - написав секретар РНБО.

Він зазначив, що рішення посадити літак Ryanair "було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко".

"Саме в цьому ряду дій, які цілком можна назвати проявом державного тероризму, - підняття в повітря для супроводу посадки рейсу Ryanair в Мінську бойового літака МіГ - 29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи", - додав Данілов.