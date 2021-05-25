ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Данилов о задержании Протасевича: белорусская власть перешла очередную "красную линию"

Новина українською →
Киев, Вторник 25 мая 2021 10:55
Данилов о задержании Протасевича: белорусская власть перешла очередную "красную линию" Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что белорусская власть перешла очередную "красную линию" в связи с задержанием оппозиционера Романа Протасевича. По его словам, решение посадить рейс самолета Ryanair могло привести к катастрофе.

Об этом Данилов написал в Facebook.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - написал секретарь СНБО.

Он отметил, что решение посадить самолет Ryanair "было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко".

"Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофы", - добавил Данилов.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом для посадки пассажирского самолета были подняты боевые истребители.

Сегодня Кабинет министров Украины принял решение о закрытии авиасообщения с Беларусью из-за ситуации с самолетом Ryanair. Решение вступит в силу с полуночи 26 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Алексей Данилов Роман Протасевич Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам