Данілов про затримання Протасевича: білоруська влада перейшла чергову "червону лінію"
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що білоруська влада перейшла чергову "червону лінію" у зв'язку із затриманням опозиціонера Романа Протасевича. За його словами, рішення посадити рейс літака Ryanair могло призвести до катастрофи.
Про це Данілов написав у Facebook.
"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську - це відвертий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді", - написав секретар РНБО.
Він зазначив, що рішення посадити літак Ryanair "було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко".
"Саме в цьому ряду дій, які цілком можна назвати проявом державного тероризму, - підняття в повітря для супроводу посадки рейсу Ryanair в Мінську бойового літака МіГ - 29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи", - додав Данілов.
Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому для посадки пасажирського літака були підняті бойові винищувачі.
Сьогодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення про закритті авіасполучення з Білоруссю через ситуацію з літаком Ryanair. Рішення набуде чинності з півночі 26 травня.