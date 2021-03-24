Данилов связал вбросы о вреде вакцинации с дипломатической войной с РФ

Информационные вбросы о якобы вреде вакцинации от коронавируса связаны с дипломатической войной с Российской Федерацией. Поскольку она продвигает свою вакцину как самую лучшую.

Такое мнение в интервью "BBC News Украина" выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, на сегодня в информационном пространстве есть много вбросов о вреде вакцинации, и они являются следствием дипломатической войны.

"Одна страна продвигает определенную вакцину и говорит, что она лучшая", - отметил Данилов, намекая на Российскую Федерация и ее вакцину "Спутник V".

Он также отметил, что через два-три месяца весь мир будет спорить о том, насколько качественны те или иные вакцины.

"Мы будем делать все, чтобы вакцинация прошла 100% по всей стране", - добавил секретарь СНБО.