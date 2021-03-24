ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Индия может ограничить поставки COVID-вакцины в Украину, - источник

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 15:23
Индия может ограничить поставки COVID-вакцины в Украину, - источник Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Реагируя на дискредитационную кампанию в Украине против индийской вакцины от COVID-19 и в целом против Индии как производителя медицинских препаратов, индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украину.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Офисе президента.

По словам собеседника, сегодня глава Минздрава Максим Степанов доложил об этом президенту.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии в Украине, в котором подчеркивается недопустимость дискриминационных заявлений в Украине относительно индийской вакцины. Ответственность за такие заявления несут, в том числе действующие народные депутаты.

"Президент поручил Степанову срочно провести переговоры о возобновлении поставок вакцины", - сообщил источник.

Отметим, в Украине на этой неделе начинается второй этап вакцинации от коронавируса. С 22 марта в стране будут прививать семейных врачей, а также людей, которые старше 80 лет.

В целом, Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Медицина Индия Офис президента Вакцина от коронавируса
NEWS
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
Путин теперь может снова баллотироваться на пост президента России
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет