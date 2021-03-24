Данілов пов'язав вкиди про шкоду вакцинації з дипломатичною війною з РФ
Інформаційні вкиди про нібито шкідливість вакцинації від коронавірусу пов'язані з дипломатичною війною з Російською Федерацією. Оскільки вона просуває свою вакцину як найкращу.
Таку думку в інтерв'ю "BBC News Україна" висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
За його словами, на сьогодні в інформаційному просторі є багато вкидів про шкідливість вакцинації, і вони є наслідком дипломатичної війни.
"Одна країна просуває певну вакцину і каже, що вона найкраща", - зазначив Данілов, натякаючи на Російську Федерація та її вакцину "Супутник V".
Він також зазначив, що через два-три місяці весь світ буде сперечатися про те, наскільки якісними є ті чи інші вакцини.
"Ми будемо робити все, щоб вакцинація пройшла 100% по всій країні", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили, що Індія може обмежити поставки COVID-вакцини до України.
Також стало відомо, що українські ветерани можуть вакцинуватися позачергово в разі наявності залишкових доз. Записатися можна через регіональних координаторів або за телефоном 0 800 60 20 19.