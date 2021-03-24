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Данілов пов'язав вкиди про шкоду вакцинації з дипломатичною війною з РФ

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 18:38
Данілов пов'язав вкиди про шкоду вакцинації з дипломатичною війною з РФ Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Інформаційні вкиди про нібито шкідливість вакцинації від коронавірусу пов'язані з дипломатичною війною з Російською Федерацією. Оскільки вона просуває свою вакцину як найкращу.

Таку думку в інтерв'ю "BBC News Україна" висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, на сьогодні в інформаційному просторі є багато вкидів про шкідливість вакцинації, і вони є наслідком дипломатичної війни.

"Одна країна просуває певну вакцину і каже, що вона найкраща", - зазначив Данілов, натякаючи на Російську Федерація та її вакцину "Супутник V".

Він також зазначив, що через два-три місяці весь світ буде сперечатися про те, наскільки якісними є ті чи інші вакцини.

"Ми будемо робити все, щоб вакцинація пройшла 100% по всій країні", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили, що Індія може обмежити поставки COVID-вакцини до України.

Також стало відомо, що українські ветерани можуть вакцинуватися позачергово в разі наявності залишкових доз. Записатися можна через регіональних координаторів або за телефоном 0 800 60 20 19.

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