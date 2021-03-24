Вакцинация ветеранов вне очереди: как записаться на COVID-прививку

Украинские ветераны могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди в случае наличия неиспользованных доз вакцины. Записаться на прививку от коронавируса участники боевых действий могут двумя способами.

Об этом заявили в Министерстве ветеранов .

Запись через контакт-центр Минздрава

Ветераны могут записаться на прививку от коронавируса по телефону 0 800 60 20 19. Для записи нужно будет предоставить оператору свои данные и указать идентификационный код или номер паспорта гражданина.

Участники боевых действий также смогут выбрать место прохождения вакцинации. После этого им останется только дождаться приглашения на вакцинацию.

Запись через региональных координаторов

На прививку также можно записаться через сеть региональных координаторов. Для этого нужно перейти на сайт Минветеранов и заполнить анкету в соответствии с регионом проживания.

В анкете нужно будет указать ФИО, дату рождения, номер телефона, сферу деятельности, место проживания (регистрации) и постоянного пребывания в рабочее время. После заполнения анкеты, остается только ждать звонка.

"Вам сразу позвонят, как только неиспользованные дозы вакцины будут в наличии, и сообщат время и место проведения прививки", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация ветеранов войны на Донбассе будет проводиться исключительно по добровольному согласию.