Темпы вакцинации в Украине растут: за сутки привили более 15 тысяч человек
В Украине увеличиваются темпы вакцинации населения против коронавируса. За прошедшие сутки первую дозу вакцины получили 15 097 человек.
Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве (1330). В целом по регионам за сутки сделали столько прививок:
- Винницкая область - 810;
- Волынская область - 390;
- Днепропетровская область - 1120;
- Донецкая область - 50;
- Житомирская область - 700;
- Закарпатская область - 630;
- Запорожская область - 430;
- Ивано-Франковская область - 712;
- Киевская область - 890;
- Кировоградская область - 400;
- Луганская область - 120;
- Львовская область - 1055;
- Киев - 1330;
- Николаевская область - 470;
- Одесская область - 520;
- Полтавская область - 610;
- Ровенская область - 530;
- Сумская область - 810;
- Тернопольская область - 740;
- Харьковская область - 520;
- Херсонская область - 550;
- Хмельницкая область - 240;
- Черновицкая область - 190;
- Черниговская область - 350;
- Черкасская область - 930.
По сравнению с предыдущими сутками в стране сделали более чем на 4 тысячи прививок больше.
Вакцинация 23 марта проводилась 179 мобильными бригадами и 341 пунктом прививки.
Всего с начала кампании вакцинировали первой дозой 137 026 человек, один украинец получил две дозы. В очередь на вакцинацию уже записались 331 131 человек.
Напомним, в понедельник в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.
Также сообщалось, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.