Данілов пояснив, чому в РФ різко змінили "методичку" по війні і почали хвалити Шойгу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, як тільки США визнає ПВК "Вагнера" терористичною організацією, це викличе багато запитань у американських чиновників.

"Як тільки США визнають, що це терористична організація (мова про ПВК "Вагнера" - ред.), тоді почнуть ставити питання: звідки у терористів зброя, хто цими терористами командує. І саме це зараз турбує їх. Тому зараз вони хочуть викинути з ефіру саме ПВК "Вагнера" та Пригожина, а наступним буде Кадиров", - сказав Данілов.

Він зауважив, що після такого рішення США терористами автоматично стануть і міністр оборони РФ Сергій Шойгу і новопризначений начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

"Тоді терористами автоматично стануть міністр оборони, Герасімов, і всі ті керівники, які робили свою кар'єру, в одним момент перетворяться в міжнародних терористів.... Зараз цей процес почався, в США почалися про це розмови, почався рух. Саме це їх налякало", заявив голова РНБО