Данилов объяснил, почему в РФ резко сменили "методичку" по войне и начали хвалить Шойгу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

По его словам, как только США признает ПИК "Вагнера" террористической организацией, это вызовет множество вопросов у американских чиновников.

"Как только США признают, что это террористическая организация (речь о ПИК "Вагнера" - ред.), тогда начнут задавать вопросы: откуда у террористов оружие, кто этими террористами командует. И именно это сейчас беспокоит их. Поэтому сейчас они хотят выбросить из эфира именно ПВК "Вагнера" и Пригожина, а следующим будет Кадыров", - сказал Данилов.

Он отметил, что после такого решения США террористами автоматически станут и министр обороны РФ Сергей Шойгу и новый начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Тогда террористами автоматически станут министр обороны, Герасимов, и все те руководители, которые делали свою карьеру, в один момент превратятся в международных террористов... Сейчас этот процесс начался, в США начались об этом разговоры, началось движение. Именно это их испугало", заявил глава СНБО