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США не видят "российского следа" в ситуации с Ryanair в Беларуси

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Вашингтон, Вторник 25 мая 2021 20:45
США не видят "российского следа" в ситуации с Ryanair в Беларуси Фото: США не видят причастности РФ ситуации с Ryanair в Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки не увидели причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси. На выходных белорусский режим принудительно посадил самолет в Минске, чтобы задержать оппозиционера.

Об этом на брифинге для журналистов сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не считаем, что дело обстоит таким образом", - заявила Псаки на вопрос журналистов, может ли Россия быть причастна к этому инциденту.

Напомним, на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси и задержание оппозиционера Романа Протасевича вчера отреагировал президент США Джо Байден. Американский лидер назвал инцидент "прямым нарушением международных норм".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон вместе с союзниками сделает все, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности.

В то же время в Белом доме заявляли, что США пока не планируют вводить новые санкции против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair.

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