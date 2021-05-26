В Германии не исключили причастность РФ к посадке самолета Ryanair в Минске

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген не исключил причастность Российской Федерации к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси . По его словам, непризнанный в Евросоюзе и Украине президент Беларуси Александр Лукашенко уже давно потерял бы власть без поддержки президента РФ Владимира Путина.

"Нужно как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России", - заявил Реттген.

Он считает необходимым усилить санкции против режима Лукашенко.

"Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров", - подчеркнул политик.

Также он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, который выдал немецкий государственный банк KfW.