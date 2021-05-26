В Германии не исключили причастность РФ к посадке самолета Ryanair в Минске
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген не исключил причастность Российской Федерации к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси. По его словам, непризнанный в Евросоюзе и Украине президент Беларуси Александр Лукашенко уже давно потерял бы власть без поддержки президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Нужно как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России", - заявил Реттген.
Он считает необходимым усилить санкции против режима Лукашенко.
"Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров", - подчеркнул политик.
Также он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, который выдал немецкий государственный банк KfW.
Напомним, 23 мая власти Беларуси, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет Ryanair в Минске. После посадки был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который находился на борту самолета. По информации белорусских властей, посадку самолета совершили в связи с поступлением информации о взрывном устройстве на борту. Сегодня Лукашенко заявил, что сообщение о взрывном устройстве поступило из Швейцарии.
Подробнее об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".