ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії

Новость на русском →
Вільнюс, Вівторок 01 червня 2021 22:54
Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов побачив "російський слід" у примусовій посадці літака Ryanair в Білорусі. За його словами, цей інцидент має ознаки спецоперації спецслужб Росії.

Про це він сказав під час візиту до Литви, передає прес-служба РНБО у Facebook.

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу. (Інцидент з Ryanair - ред.) має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також закликав країни Балтії допомогти "становленню демократичної Білорусі". Данілов зазначив, що від спільних дій України зі стратегічними партнерами будуть залежати зміни в поточній ситуації.

"Ми - це форпост і захист усієї Європи", - сказав він, відзначивши важливість єдності партнерів у спротиві гібридної агресії з боку Росії.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair у Мінську, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. У Британії запідозрили, що до цього може бути причетна Росія, але в Кремлі назвали заяву Лондона "неадекватними".

Про ймовірну причетність Росії до інциденту з літаком Ryanair заявляли і в Німеччини. Таке припущення висловив глава правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген.

Водночас у Сполучених Штатах заявили, що не побачили ймовірної причетності Росії до примусової посадки літака Ryanair.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь Російська Федерація Літак Ryanair Роман Протасевич Олексій Данілов
NEWS
Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії
Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля