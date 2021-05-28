В РФ заявили, что были не в курсе ситуации с самолетом Ryanair во время его посадки

Россия не была в курсе ситуации с самолетом Ryanair во время его принудительной посадки. В Москве считают, что нужно полностью изучить инцидент.

Об этом заявил в пятницу на брифинге первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС .

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолет в воздухе. Что касается сообщений о российском агенте на борту, это распространяемые фейковые новости", - сказал Полянский.

Он обвинил страны Запада в назначении виновных в ситуации с самолетом Ryanair до полного изучения ситуации.

По его словам, Москва считает, что предпринимается достаточно усилий по расследованию ситуации с самолетом Ryanair.