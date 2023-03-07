ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данілов про підрив А-50 у Білорусі: літак у несправному стані, навряд чи відремонтують

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 19:35
Данілов про підрив А-50 у Білорусі: літак у несправному стані, навряд чи відремонтують Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російський розвідувальний літак А-50, який на білоруському аеродромі "Мачулищі" підірвали партизани, наразі в несправному стані. З урахуванням того, що Росія під санкціями, навряд чи його зможуть відремонтувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"У "Мачулищах" сталася "річ" з літаком РФ, який наводив на наші міста ракети. Завдяки цьому літаку вони атакували цивільне населення. За нашою інформацією, білоруські партизани доволі сильно пошкодили цей літак", - сказав Данілов.

За його словами літак на сьогодні в несправному стані, "хоч вони й кажуть, що швидко відремонтують".

"Але з урахуванням того, що Росія під санкціями, ми не думаємо, що в них це вийде. Це викликало таку неадекватну реакцію в Лукашенка. Його поведінка починає дивувати. Як будуть розгортатися події, будемо дивитися. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

Система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY у Білорусі мала велике значення для російської армії. Після підриву А-50 у Росії залишилося шість таких літаків.

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію на аеродромі "Мачулищі", де підірвали російський літак-навідник А-50. При цьому білоруський диктатор нафантазував історію з "українським диверсантом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади