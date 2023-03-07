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Підрив А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав "неймовірну історію" про "українського диверсанта"

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Мінськ, Вівторок 07 березня 2023 11:57
Підрив А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав "неймовірну історію" про "українського диверсанта" Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше підтвердив диверсію на аеродромі "Мачулищі", де підірвали російський літак-навідник А-50. При цьому білоруський диктатор нафантазував історію з "українським диверсантом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белту".

Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. Він заявив, що "шпигун" нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що "диверсанта" затримали.

"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися у Києві", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент заявив, що "диверсанта готували представники СБУ і використовували найвищі технології".

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, - це справді було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутовано на нашу територію", - сказав диктатор. .

Варто зазначити, що Лукашенко назвав свою історію "неймовірною" та "подарунком" і розповів її під час вручення державних нагород вищому офіцерському складу.

Диверсія у Мачулищах

Нагадаємо, білоруські партизани повідомили про атаку на російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом.

Білоруські та російські пропагандисти намагалися спростувати цю інформацію, але в мережі з'явилися відео удару дрону по літаку А-50, а також супутникові знімки.

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