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Данилов о подрыве А-50 в Беларуси: самолет в неисправном состоянии, вряд ли отремонтируют

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Вторник 07 марта 2023 19:35
Данилов о подрыве А-50 в Беларуси: самолет в неисправном состоянии, вряд ли отремонтируют Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российский разведывательный самолет А-50, который на белорусском аэродроме "Мачулищи" взорвали партизаны, в настоящее время в неисправном состоянии. С учетом того, что Россия под санкциями, вряд ли его смогут отремонтировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"В "Мачулищах" произошла "вещь" с самолетом РФ, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они атаковали гражданское население. По нашей информации, белорусские партизаны сильно повредили этот самолет", - сказал Данилов.

По его словам, самолет на сегодня в неисправном состоянии, "хоть они и говорят, что быстро отремонтируют".

"Но с учетом того, что Россия под санкциями, мы не думаем, что у них это получится. Это вызвало такую неадекватную реакцию у Лукашенко. Его поведение начинает удивлять. Как будут разворачиваться события, будем смотреть. Мы готовы к любому развитию ситуации", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов.

Система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 MAINSTAY в Беларуси имела большое значение для русской армии. После подрыва А-50 у России осталось шесть таких самолетов.

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые подтвердил диверсию на аэродроме "Мачулищи", где подорвали российский самолет-наводчик А-50. При этом белорусский диктатор нафантазировал историю с "украинским диверсантом".

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