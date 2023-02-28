Підірваний у Білорусі літак А-50 мав велике значення для Москви, - британська розвідка

Система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY у Білорусі мала велике значення для російської армії. Після підриву А-50 у Росії залишилося шість таких літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що A-50 MAINSTAY отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотного літального апарату (БПЛА) на авіабазу Мачулищі BYPOL. повідомила про два вибухи та пошкодження передньої та середньої частин A- 50, а також антени радара.

A-50 MAINSTAY - російська бортова платформа далекого радіолокаційного виявлення та управління. Його роль полягає в тому, щоб створити повітряну картину та забезпечити координацію з винищувачами.

Збитки офіційно не підтверджені. "Втім, втрата A-50 MAINSTAY буде мати велике значення, оскільки вона має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бою", - зазначають у Міноборони Британії.

При цьому в строю залишиться 6 А-50, що діють, що ще більше обмежить російські повітряні операції.