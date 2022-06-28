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Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток

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Киев, Вторник 28 июня 2022 13:47
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Возвращение временно оккупированного Крыма будет сразу. Без всяких попыток, на которые угрожает господин Медведев.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении некоторых кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу", - отметил Данилов.

Что сказал Медведев

Напомним, что накануне заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что если Украина вступит в НАТО и будет пытаться вернуть оккупированный Крым, то якобы "в мире может начаться Третья мировая война".

Отметим, в Украине неоднократно допускали, что возвращение временно оккупированного полуострова возможно и военным путем.

Добавим, как заявлял глава Минобороны Алексей Резников, оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым.

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