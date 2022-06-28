ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 червня 2022 13:47
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Повернення тимчасово окупованого Криму буде одразу. Без усіляких спроб, на які погрожує пан Мєдвєдєв.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив Данілов.

Що сказав Медведєв

Нагадаємо, що напередодні заступник голови Радбезу РФ та екс-президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то нібито "в світі може розпочатися Третя світова війна".

Зазначимо, в Україні неодноразово припускали, що повернення тимчасово окупованого півострову можливе і військовим шляхом.

Додамо, як заявляв глава Міноборони Олексій Резніков, зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією територією, включаючи Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Медведєв Крим Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон