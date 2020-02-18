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Данилов оценил риски срыва нормандской встречи из-за обострения на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 13:33
Данилов оценил риски срыва нормандской встречи из-за обострения на Донбассе
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов заявил, что не у всех есть желание и понимание, что Украине нужен нормандский формат

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что есть силы, которые не заинтересованы в проведении нормандской встречи и они делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, не у всех есть желание и понимание, что Украине нужен нормандский формат, чтобы прекратить войну.

"Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен нормандский формат, чтобы мы прекратили войну, которая есть у нас на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы и те силы, которые не заинтересованы, они постоянно делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня", - заявил он.

Напомним, утром штаб ООС сообщил, что боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. После этого стало известно, что президент собирает СНБО.

В результате боя на Донбассе погиб один украинский военный, 5 бойцов ООС пострадали.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что после попытки наступления боевиков на Донбассе ситуация остается под контролем украинских военных, и что украинская сторона приближается к прекращению войны.

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