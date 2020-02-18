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Данілов оцінив ризики зриву нормандської зустрічі через загострення на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:33
Данілов оцінив ризики зриву нормандської зустрічі через загострення на Донбасі
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов заявив, що не всі мають бажання і розуміння, що Україні потрібен нормандській формат

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що є сили, які не зацікавленні у проведенні нормандської зустрічі і вони роблять певного роду провокації, яка відбулася сьогодні на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, не всі мають бажання і розуміння, що Україні потрібен нормандській формат, щоб припинити війну.

"Не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен нормандський формат, щоб ми припинили війну, яка є у нас на території Донецької і Луганської областей. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені і ті сили, які не зацікавлені, вони постійно роблять певного роду провокації, яка відбулася і сьогодні", - заявив він.

Нагадаємо, зранку штаб ООС повідомив, що бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент збирає РНБО.

В результаті бою на Донбасі загинув один український військовий і 5 бійців ООС постраждали.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових, і що українська сторона наближається до припинення війни.

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