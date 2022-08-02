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Данилов назвал заявление генсека ООН об угрозе ядерного уничтожения мира цинизмом

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В конце июля ООН провозгласило доступ к чистой, здоровой и устойчивой окружающей среде универсальным правом человека. В СНБО считают цинизмом то, что через 5 дней после этого генеральный секретарь Антониу Гутерреш заявил, что человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "24 канала".

"Было заявление генсека ООН, что мир стоит на пороге ядерного уничтожения. Такой цинизм. 28 июля ООН принимает фундаментальное решение - резолюцию о праве каждого человека жить на чистой планете. И тут они через 5 дней делают заявление, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы", - сказал он.

Данилов отметил, что все международные институты должны выполнять свои функции. Именно в этом и заключается проблема.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

А северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к применению своего ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

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Алексей ДаниловЯдерная война