Данилов назвал заявление генсека ООН об угрозе ядерного уничтожения мира цинизмом

В конце июля ООН провозгласило доступ к чистой, здоровой и устойчивой окружающей среде универсальным правом человека. В СНБО считают цинизмом то, что через 5 дней после этого генеральный секретарь Антониу Гутерреш заявил, что человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью " 24 канала ".

"Было заявление генсека ООН, что мир стоит на пороге ядерного уничтожения. Такой цинизм. 28 июля ООН принимает фундаментальное решение - резолюцию о праве каждого человека жить на чистой планете. И тут они через 5 дней делают заявление, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы", - сказал он.

Данилов отметил, что все международные институты должны выполнять свои функции. Именно в этом и заключается проблема.