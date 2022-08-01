ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин против ядерной войны: в ней не может быть победителей

Новина українською →
Москва, Понедельник 01 августа 2022 18:23
Путин против ядерной войны: в ней не может быть победителей Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Российский президент Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.

Напомним, ранее с подобной позицией выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А военные эксперты в США склоняются к тому, что Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия в Украине. Более вероятным является то, что он прибегнет к химическому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Ядерное оружие
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне