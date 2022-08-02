Данілов назвав заяву генсека ООН про загрозу ядерного знищення світу цинізмом

Наприкінці липня ООН проголосило доступ до чистого, здорового та сталого довкілля універсальним правом людини. В РНБО вважають цинізмом те, що через 5 днів після цього генеральний секретар Антоніу Гутерреш заявив, що людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "24 каналу".
"Була заява генсека ООН, що світ стоїть на порозі ядерного знищення. Такий цинізм. 28 липня ООН приймає фундаментальне рішення - резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті. І тут вони через 5 днів роблять заяву, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи", - сказав він.
Данілов зазначив, що усі міжнародні інституції мають виконувати свої функції. Саме в цьому і полягає проблема.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ знаходиться за крок від ядерного знищення.
При цьому президент РФ Володимир Путін заявив, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.
А північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна готова до застосування своєї ядерної зброї у потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.