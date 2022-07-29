"Корейский полуостров на грани войны": КНДР угрожает США и Южной Корее ядерным оружием

КНДР готова к применению своего ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Выступая перед ветеранами войны в 69-ю годовщину окончания Корейского конфликта он заявил, что "враги поставили Корейский полуостров на грань войны".

"Наши вооруженные силы полностью готовы отреагировать на любой кризис, а силы, ядерные силы сдерживания, также готовы мобилизовать свою абсолютную мощь добросовестно, точно и быстро в соответствии со своей миссией", - заявил Ким.

Кроме того, он обвинил Соединенные Штаты в "демонизации" Северной Кореи для оправдания своей враждебной политики. По его словам, регулярные военные учения США и Южной Кореи нацелены на Север, то есть на КНДР.

В то же время американские эксперты дали свою оценку на высказывания лидера Северной Кореи. Они считают, что хотя Ким все чаще стал угрожать своим соперникам ядерным оружием, маловероятно, что он первым применит его против превосходящих Вооруженных сил США и их союзников.