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Данілов про Кримський міст: це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок

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П'ятниця 14 жовтня 2022 12:00
Данілов про Кримський міст: це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав Кримський міст "самобудом" і зазначив, що згідно з українським законом, цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Данілов сказав в інтерв'ю "НВ".

За словами секретаря РНБО, українська сторона не має жодних документів на Кримський міст і незрозуміло, як взагалі ця споруда там з'явилася.

"Якщо ви хочете щось збудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури - погодити проект, подивитися, наскільки це доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий самострой, а згідно з нашими законами, цей самострой вони повинні прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це станеться", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, у квітні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав обережний прогноз про те, що Кримський міст, найімовірніше, буде знищено.

Пізніше Данілов заявив, що російський президент Володимир Путін може зберегти Кримський міст лише в тому випадку, якщо по ньому будуть виведені всі окупанти.

Як відомо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунали вибухи, після чого почалася масштабна пожежа. У море обрушилися два прольоти переправи. Також росіяни заявили, що внаслідок вибуху є жертви.

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РНБО Вибух Крымский мост
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