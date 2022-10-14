Данілов про Кримський міст: це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав Кримський міст "самобудом" і зазначив, що згідно з українським законом, цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Данілов сказав в інтерв'ю "НВ".

За словами секретаря РНБО, українська сторона не має жодних документів на Кримський міст і незрозуміло, як взагалі ця споруда там з'явилася. "Якщо ви хочете щось збудувати на території нашої країни, ви повинні пройти певні реєстраційні процедури - погодити проект, подивитися, наскільки це доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий самострой, а згідно з нашими законами, цей самострой вони повинні прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це станеться", - зазначив Данілов.