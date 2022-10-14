Данилов о Крымском мосту: это самострой, который Россия должна убрать за свой счет

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Крымский мост "самостроем" и отметил, что согласно украинским законом, эту конструкцию Россия должна убрать за свой счет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Данилов сказал в интервью "НВ".

По словам секретаря СНБО, у украинской стороны нет никаких документов на Крымский мост и непонятно, как вообще это сооружение там появилось. "Если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные регистрационные процедуры - согласовать проект, посмотреть, насколько это уместно или неуместно. Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла. Если перейти на русский язык, это так называемый самострой, а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет. Рано или поздно это произойдет", - отметил Данилов.