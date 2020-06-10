Данилов о кибербезопасности: ядерное оружие не защитит от кибератак

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что надежная киберзащита не менее важна, чем наличие ядерного оружия. Украина готова поделиться успешным опытом отражения кибератак.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Соответствующее заявление Данилов сделал во время встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. Среди прочего, стороны обсудили вопросы кибербезопасности.

"Наличие ядерного оружия сегодня не является залогом безопасности государств, борьба переносится в киберпространство, и мы должны быть готовы к этим вызовам", - отметил Данилов.

По его словам, Украина имеет опыт борьбы с кибератаками, поскольку ежедневно отбивает их со стороны России.

"И мы понимаем, что это кибернаступление будет направлено не только на Украину, но и на другие государства", - подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что Украина готова делиться приобретенным опытом со стратегическими партнерами.

В свою очередь, Симмонс заявила, что Британия готова оказывать Украине поддержку, в частности, во время разработки национальной стратегии кибербезопасности.

Ранее Британия заявила, что находится в стадии холодной войны с Россией через постоянную угрозу кибербезопасности страны.

Также напомним, что россияне совершили ряд кибератак на правительства европейских стран, в частности, на немецкий Бундестаг.

В конце 2019 года НАТО определило агрессивные действия России в киберпространстве и в целом одной из основных угроз, с которыми планирует столкнуться Альянс.