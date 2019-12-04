Агрессия России и международный терроризм: в НАТО назвали главные угрозы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Альянс обнародовал заявление по итогам лондонской встречи

НАТО назвало главные угрозы безопасности по итогам встречи в Лондоне, которая проходила по случаю 70-летия создания альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Так, в совместной декларации членов НАТО от 4 декабря определены две угрозы - это агрессивная деятельность России и международный терроризм.

"Мы сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты оспаривают основанный на правилах международный порядок. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нелегальной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами", - говорится в декларации.

Отметим, что саммит также утвердил решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО поможет странам Балтии и Польше в случае нападения России. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, НАТО подает Москве "сильный сигнал" дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих. Он добавил, что Альянс готов защитить эти страны в случае нападения со стороны России.

Также РБК-Украина писало, что Украина заплатит НАТО 850 тыс. евро за помещение в штаб-квартире альянса.