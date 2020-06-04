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В Германии заявили о доказательствах причастности России к кибератаке на Бундестаг

Новости » Политика     04.06.2020 - 17:35
В Германии заявили о доказательствах причастности России к кибератаке на Бундестаг
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Россиянин совершил кибератаку на немецкое ведомство в 2015 году

Германия имеет доказательства причастности Российской Федерации к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Кибератаку на ведомство совершил российский гражданин.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам Мааса, немецкие правоохранители имеют доказательства, что хакерскую атаку на Бундестаг весной 2015 года совершил гражданин РФ для российских спецслужб. При этом хакер действовал в сговоре с другими людьми.

"На этом основании следственные судьи Федерального суда выдали ордер на его арест", - добавил он.

При этом, как подчеркнул немецкий министр, никакой речи не идет о "политических предрассудках", как заявляет российская сторона.

"В то же время очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии", - пояснил Маас.

Отметим, в 2015 году российские хакеры получили доступ к компьютеру канцлера Ангелы Меркель и завладели ее электронными письмами. Кибератаку совершил хакер под псевдонимом Scaramouche.

В совершении хакерской атаки на Бундестаг подозревают 29-летнего Дмитрия Бадина, которого также разыскивают власти США за кражу электронных писем Хиллари Клинтон в преддверии президентских выборов.

Санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг не исключала канцлер Германии.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияГерманияБундестагхакерыХайко Маас
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