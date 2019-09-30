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Британия заявляет о состоянии войны из-за кибератак России

Новости » В мире    30.09.2019 - 10:58
Британия заявляет о состоянии войны из-за кибератак России
Фото: кибератака (Pixabey)

У войны политическая функция

Великобритания постоянно находится в стадии холодной войны из-за угрозы кибербезопасности страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Как отметил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, разницы между миром и войной больше не существует, и уже невозможно провести четкое разграничение между конкуренцией и конфликтом.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь в состоянии войны, но это не война, как мы ее определяли в прошлом", - заявил Глава Вооруженных сил Британии, выступая на литературном фестивале, вместе с бывшим генералом США и директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.

По его словам, характер войны развивается, и "следует провести дебаты о том, как выглядит будущее войны".

Генерал Картер отметил, что традиционная концепция войны только на суше, на море и в воздухе устарела. Будущая война в основном ориентирована на информацию.

"Война по сути имеет политическую функцию. Она будет более сложной и будет захватывать новые области, в частности, космос и кибер", - подчеркнул глава военного ведомства Британии.

Вместе с тем, генералы сошлись во мнении, что российский президент Владимир Путин был "самым большим подарком для НАТО после окончания "холодной войны".

"НАТО сейчас имеет серьезные политические проблемы. Путин помог нам объяснить почему мы должны модернизироваться", - отметил Картер.

"Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад", - подчеркнул он.

Генерал также обозначил сложность надежного военного сдерживания, такого как сейчас в Прибалтике, и в то же время превращение вооруженных сил в будущее поле битвы, где, вероятно, будет доминировать кибервойна.

Как ранее уже сообщало РБК-Украина, Литва отменила свое решение ввести электронное голосование для избирателей из-за угрозы вмешательства со стороны России.

Власть Чехии также заявляла, что российские хакеры причастны к кибератакам на их Министерство иностранных дел. Атака была осуществлена в июне этого года.

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