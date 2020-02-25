Данілов виключив постачання води в окупований Крим

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Данілов вважає, що з політичної точки зору це також неможливо

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна не може постачати воду в окупований Крим. Про це він заявив в інтерв'ю виданню liga.net.

За його словами, з політичної точки зору це також неможливо.

"Моя особиста думка: ми не можемо постачати воду в окупований Крим. Більш того, з політичної точки зору я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна", - сказав він.

Нагадаємо, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія раніше заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу.

Потім він сказав, що у фракції "Слуга народу" ніколи не підіймалось питання про відновлення постачань води в Крим.

Заява стала резонансною, коментували в адміністрації Путіна і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про відсутність переговорів з Росією про подачу води в Крим.