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Данілов про часті пожежі на території Росії: Будуть тільки збільшуватися

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Олексій Данілов переконаний, що кількість пожеж, які регулярно стаються у Росії, буде тільки збільшуватися з кожним тижнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО в ефірі телемарафону.

Водночас посадовець зазначив, що не може сказати, хто причетний до відповідних подій на території країни-агресора.

"Але, повірте, воно буде палати і горіти, поки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться за наші з вами дні", - вказав Данілов.

Нагадаємо, 12 грудня у Балашисі Московської області сталася пожежа в торговому центрі. Вогонь поширився приблизно на 500 квадратних метрів.

До слова, 9 грудня у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин.

Того ж дня в торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.

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Олексій Данілов