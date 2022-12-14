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Данилов о частых пожарах на территории России: Будут только увеличиваться

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Алексей Данилов убежден, что количество регулярно происходящих в России пожаров будет только увеличиваться с каждой неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире телемарафона.

В то же время чиновник отметил, что не может сказать, кто причастен к соответствующим событиям на территории страны-агрессора.

"Но, поверьте, оно будет палать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни", - указал Данилов.

Напомним, 12 декабря в Балашихе Московской области произошел пожар в торговом центре. Огонь распространился примерно на 500 квадратных метров.

К слову, 9 декабря в российском Барнауле загорелось производственное предприятие по изготовлению шин.

В тот же день в торговом комплексе Москвы произошел масштабный пожар.

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Алексей Данилов