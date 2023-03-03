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Данілов про Бахмут: росіяни просуваються, але не так, як хотіли б

Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Єлизавета Драбкіна

Росіяни бажають відзвітувати про захоплення Бахмуту, тому кидають на його штурм усі сили. Темпи їхнього просування не відповідають тим планам, які в них є.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Кого тільки не було біля Бахмуту - і терористична організація "Вагнер" Пригожина, і збройні сили, російська десантура. Умовно кажучи, повний букет того мотлоху, який насунувся на територію України. Вони там усі присутні, але довго не можуть нічого зробити", - відзначив він.

За словами Данілова, жодне засідання Ставку верховного головнокомандувача не відбувається без доповідей з Бахмутського напрямку. Бахмут, як відзначив секретар РНБО, не тільки географічна точка на мапі країни.

"Це місце, де щодня знищується величезна кількість ворогів, їхня техніка, зменшуються спроможності росіян діяти на тих чи інших напрямках. Для нас будь-яка територія є вкрай важливою, і ми будемо робити все від нас залежне, можливе і неможливе, щоб її втримати", - додав Данілов.

Він також відзначив, що якщо станеться по-іншому, влада не буде нічого приховувати від суспільства.

"Так, складно і важко, але ми розуміємо, як будемо діяти далі", - пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ залучила до боїв в Бахмуті найдосвідченіших бійців "Вагнера".

Окрім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських військових, які обороняють Бахмут.

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БахмутОлексій ДаніловДонецька область