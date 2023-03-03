Данилов о Бахмуте: россияне продвигаются, но не так, как хотели бы

"Кого только не было возле Бахмута - и террористическая организация "Вагнер" Пригожина, и вооруженные силы, российская десантура. Условно говоря, полный букет того хлама, который надвинулся на территорию Украины. Они там все присутствуют, но долго не могут ничего сделать", - отметил он.

По словам Данилова, ни одно заседание Ставка верховного главнокомандующего не проходит без докладов по Бахмутскому направлению. Бахмут, как отметил секретарь СНБО, не только географическая точка на карте страны.

"Это место, где ежедневно уничтожается огромное количество врагов, их техника, уменьшаются способности россиян действовать на тех или иных направлениях. Для нас любая территория крайне важна, и мы будем делать все от нас зависимое, возможное и невозможное, чтобы ее удержать", - добавил Данилов.

Он также отметил, что если произойдет по-другому, власти не будут ничего скрывать от общества.

"Да, сложно и тяжело, но мы понимаем, как будем действовать дальше", - объяснил собеседник.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что РФ привлекла к боям в Бахмуте самых опытных бойцов "Вагнера".

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия начала информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, которые обороняют Бахмут.

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