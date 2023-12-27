Данілов: 20% флоту РФ вже немає

Сили оборони України досягли суттєвих успіхів в чорноморському регіоні щодо ураження військових кораблів загарбників. Втрати Росії у флоті склали вже двадцять відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова " Голосу Америки ".

За словами чиновника, у Чорному морі відбувалися "дуже великі та важливі події".

"Щодо цієї ситуації, то 20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва"", - зауважив Данілов.

Секретар РНБО в цьому контексті висловився про знищення у ніч проти 26 грудня великого десантного корабля ЧФ РФ "Новочеркаськ" у бухті тимчасово окупованої Феодосії. Він зазначив, що операція стала "яскравим підтвердженням, що наші військові мають розуміння питання Криму".

"І для нас він є вкрай важливим, як і решта наших території", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Україна не збирається відмовлятися від своїх земель, що нині загарбані російськими інтервентами. Це, зокрема, вказується у Конституції, яка "чітко закріпила території нашої країни".

"Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які б вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", - резюмував він.

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 26 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму знищили великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, ВДК противника був уражений крилатими ракетами.

У вівторок ввечері також з'явилися перші супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. На кадрах сервісу Planet.com видно, що, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель російських загарбників "УТС-150".

Як зазначив командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, втрата Росією ВДК "Новочеркаськ" та інших суден такого типу скоротила спроможність загарбників проводити висадки десанту вдвічі.