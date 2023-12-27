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Данилов: 20% флота РФ уже нет

Среда 27 декабря 2023 05:48
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Данилов: 20% флота РФ уже нет Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины добились существенных успехов в черноморском регионе в поражении военных кораблей захватчиков. Потери России во флоте составили уже двадцать процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова "Голосу Америки".

По словам чиновника, в Черном море происходили "очень большие и важные события".

"Что касается этой ситуации, то 20% флота Российской Федерации уже нет. Причем это не какие-нибудь шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 22-го года знаменитый флагман Черноморского флота "Москва"", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО в этом контексте высказался об уничтожении в ночь на 26 декабря крупного десантного корабля ЧФ РФ "Новочеркасск" в бухте временно оккупированной Феодосии. Он обратил внимание, что операция стала "ярким подтверждением, что наши военные понимают вопрос Крыма".

"И для нас он крайне важен, как и остальные наши территории", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не собирается отказываться от своих земель, ныне захваченных российскими интервентами. Это, в частности, указывается в Конституции, которая "четко закрепила территории нашей страны".

"Они признаны всем миром. И я не знаю таких политических деятелей, которые бы считали, что мы не можем выполнять Конституцию нашей страны", - резюмировал он.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили большой десантный российский корабль "Новочеркасск".

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, БДК противника был поражен крылатыми ракетами.

Во вторник вечером также появились первые спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. На кадрах сервиса Planet.com видно, что кроме крупного десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле российских захватчиков "УТС-150".

Как отметил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, потеря Россией БДК "Новочеркасск" и других судов такого типа сократила способность захватчиков проводить высадки десанта вдвое.

РБК-Украина в своем материале собрало всю информацию об уничтожении российского корабля.

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