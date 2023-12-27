ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ВМС оцінили спроможність РФ по висадці десанту після знищення 3 ВДК

Середа 27 грудня 2023 00:29
UA EN RU
У ВМС оцінили спроможність РФ по висадці десанту після знищення 3 ВДК Фото: командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Втрата Росією великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ" внаслідок нічного прицільного ураження Силами оборони України в окупованій Феодосії, та інших суден такого типу, суттєво вплинула на спроможність загарбників проводити висадки десанту.

Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, з початку широкомасштабної військової агресії РФ українські захисники знищили вже три ВДК окупантів, а також декілька десантних кораблів. Через це спроможність противника до висадки десанту зменшились до батальйону, тобто вдвічі.

"Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер - один", - сказав він.

Віце-адмірал зауважив, що десантні кораблі ворога так само як кораблі-носії ракет типу "Калібр" є однією з пріоритетних цілей для ЗСУ.

Так, додав Неїжпапа, через дії Сил оборони російський флот тепер вивів усі свої носії "Калібрів" у Новоросійськ.

"Це сталося протягом цього року. Також протягом року вони вивели, крім ракетоносців, десантні кораблі, патрульні кораблі, зосередили їх у Феодосії та Новоросійську", - зазначив командувач ВМС ЗСУ.

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив враження ВДК крилатими ракетами, а мережею ширилися кадри потужної детонації на борту.

Також ввечері у вівторок з'явилася інформація, що після ударів по російському "Новочеркаську", з бухти Феодосії пішли два російські кораблі.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС України Черноморский флот Війна Росії проти України
NEWS
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень