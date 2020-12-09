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В Дании в шпионаже обвиняют россиянина

Копенгаген, Среда 09 декабря 2020 11:40
В Дании в шпионаже обвиняют россиянина
Фото: флаг Дании (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Об этом сообщает Reuters.

По словам прокурора, россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

По данным издания Politiken, гражданин Российской Федерации в обмен на информацию получал деньги.

В случае вынесения приговора, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в начале года в Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. Один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный.

Кроме того, прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По версии прокуратуры, дипломаты собирали секретную информацию о болгарской армии и передавали ее разведке России.

После этого Болгария выслала дипломатов из страны.

Это уже второй раз за год Болгария разоблачает российских дипломатов в шпионаже, подобный случай произошел в январе.

Добавим, что в этом году Австрия впервые в истории страны выслала российского дипломата, которого также заподозрили в шпионаже.

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