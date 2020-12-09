У Данії в шпигунстві звинувачують росіянина

Прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві громадянину Росії. Його підозрюють у наданні данських енергетичних технологій російської розвідки.
Про це повідомляє Reuters.
За словами прокурора, росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.
За даними видання Politiken, громадянин Російської Федерації в обмін на інформацію отримував гроші.
У разі винесення вироку, йому загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, на початку року в Давосі затримали двох росіян за підозрою в шпигунстві. Один з них представився сантехніком, але висунув російський дипломатичний паспорт так само як і другий затриманий.
Крім того, прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. За версією прокуратури, дипломати збирали секретну інформацію про болгарської армії і передавали її розвідки Росії.
Після цього Болгарія вислала дипломатів з країни.
Це вже другий раз за рік Болгарія викриває російських дипломатів у шпигунстві, подібний випадок стався в січні.
Додамо, що в цьому році Австрія вперше в історії країни вислала російського дипломата, якого запідозрили в шпигунстві.