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Болгария во второй раз за год обвинила дипломатов из России в шпионаже

София, Среда 23 сентября 2020 17:28
Болгария во второй раз за год обвинила дипломатов из России в шпионаже
Фото: шпион (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Это уже второй раз за год София называет российских дипломатов шпионами.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Прокуратуры Болгарии.

По данным правоохранителей, россияне собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержания технической пригодности Вооруженных сил Болгарии для дальнейшей передачи военной разведке в Москве.

С этой целью российские дипломаты установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к секретной информации о военно-промышленном комплексе Болгарии. В некоторых случаях они предлагали болгарам денежное вознаграждение.

"В соответствии с Венской конвенцией, несмотря на наличие оснований для привлечения к ответственности за совершение преступления, уголовное дело в отношении двух российских граждан приостановили, поскольку виновные являются неприкосновенными лицами", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в январе 2020 года Болгария выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже. Россиянам обвинений не выдвигали из-за дипломатической неприкосновенности.

Также РБК-Украина писало, что в августе Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

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