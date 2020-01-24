Болгария высылает из страны двух российских дипломатов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Их фамилии власти Болгарии не называют

В Болгарии уведомили Российскую Федерацию об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в Болгарии прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем.

"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - говорится в сообщении.

При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Известно, что один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Издание отмечает, что один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.

В прокуратуре заявили, что сообщили в МИД Болгарии о результатах расследования.

Напомним, Болгария высылает российского дипломата после подозрений в шпионаже.

Как сообщает РБК-Украина, сегодня агентство внутренней разведки Польши арестовало мужчину по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ему уже предъявлены официальные обвинения. Мужчину будут держать под стражей три месяца.