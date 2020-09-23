Шпионский скандал: Болгария высылает российских дипломатов

Фото: флаг Болгарии (flickr.com/klearcho)

Двое обвиняемых в шпионаже российских дипломатов были признаны "persona non grata" в Болгарии. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Болгарии.

Сегодня болгарский МИД получил письмо от прокуратуры с постановлением о приостановлении производства в отношении двух российских дипломатов из-за их неприкосновенности.

"В пределах своей компетенции МИД Болгарии принял необходимые меры согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в ведомстве.

Болгарская сторона уже уведомила российское посольство о своем решении.

Напомним, прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По версии прокуратуры, дипломаты собирали секретную информацию о болгарской армии и передавали ее разведке России.

Это уже второй раз за год Болгария разоблачает российских дипломатов в шпионаже, подобный случай произошел в январе.

Кроме того, в этом году Австрия впервые в истории страны выслала российского дипломата, которого также заподозрили в шпионаже.