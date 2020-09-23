ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шпионский скандал: Болгария высылает российских дипломатов

София, Среда 23 сентября 2020 19:23
Шпионский скандал: Болгария высылает российских дипломатов
Фото: флаг Болгарии (flickr.com/klearcho)
Автор: Дмитрий Левицкий

Двое обвиняемых в шпионаже российских дипломатов были признаны "persona non grata" в Болгарии. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Болгарии.

Сегодня болгарский МИД получил письмо от прокуратуры с постановлением о приостановлении производства в отношении двух российских дипломатов из-за их неприкосновенности.

"В пределах своей компетенции МИД Болгарии принял необходимые меры согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в ведомстве.

Болгарская сторона уже уведомила российское посольство о своем решении.

Напомним, прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По версии прокуратуры, дипломаты собирали секретную информацию о болгарской армии и передавали ее разведке России.

Это уже второй раз за год Болгария разоблачает российских дипломатов в шпионаже, подобный случай произошел в январе.

Кроме того, в этом году Австрия впервые в истории страны выслала российского дипломата, которого также заподозрили в шпионаже.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Российская ФедерацияБолгариядепортациядипломатышпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь