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В Дании могут пересмотреть решение о применении вакцины Johnson & Johnson

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Копенгаген, Понедельник 31 мая 2021 18:43
В Дании могут пересмотреть решение о применении вакцины Johnson & Johnson Фото: в Дании могут пересмотреть решение о применении вакцины Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Дании обратилось в Управление здравоохранения страны с просьбой пересмотреть решение об исключении из программы вакцинации вакцины компании Johnson & Johnson. Поскольку в стране переносятся сроки вакцинации из-за отсутствия достаточного количества вакцин других производителей.

Об этом сообщает телеканал TB2.

Вакцина Johnson & Johnson была исключена из программы массовой вакцинации после подозрений о редких, но серьезных побочных эффектах в виде образования тромбов и сейчас доступна только после предварительной консультации с врачом.

Издание отмечается, что просьба правительства к Управлению здравоохранения обусловлена двумя факторами. В частности, желанием как можно быстрее иммунизировать население, а также тем, что получено больше информации об этом препарате из ряда европейских стран.

Напомним, в начале мая стало известно, что власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации.

Кроме того, ранее жителям Дании разрешили выбирать вакцину для второй прививки от коронавируса. Однако вакцинация проводится частным компаниям на договорной основе.

Добавим, что в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

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