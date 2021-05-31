В Дании могут пересмотреть решение о применении вакцины Johnson & Johnson
Правительство Дании обратилось в Управление здравоохранения страны с просьбой пересмотреть решение об исключении из программы вакцинации вакцины компании Johnson & Johnson. Поскольку в стране переносятся сроки вакцинации из-за отсутствия достаточного количества вакцин других производителей.
Об этом сообщает телеканал TB2.
Вакцина Johnson & Johnson была исключена из программы массовой вакцинации после подозрений о редких, но серьезных побочных эффектах в виде образования тромбов и сейчас доступна только после предварительной консультации с врачом.
Издание отмечается, что просьба правительства к Управлению здравоохранения обусловлена двумя факторами. В частности, желанием как можно быстрее иммунизировать население, а также тем, что получено больше информации об этом препарате из ряда европейских стран.
Напомним, в начале мая стало известно, что власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации.
Кроме того, ранее жителям Дании разрешили выбирать вакцину для второй прививки от коронавируса. Однако вакцинация проводится частным компаниям на договорной основе.
Добавим, что в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.